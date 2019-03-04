Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

ZONGULDAK ÇAYCUMA

Baros 

-ARAÇIN YANMASI
-İTFAİYENİN MÜDAHALE ETMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta seyir halindeki araç alev aldı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma İlçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Arif Çıtak idaresindeki 67 ZZ 963 plakalı araç seyir halindeyken torpidonun altından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden araç sürücü araçta durdurarak araçtan indi. Bir anda alev alan araç alev topuna döndü. Durumu itfaiye ekiplerine haber veren araç sürücüsü yanmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.
İlgili Foto Galeriler
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Gaziantep'te Metan Gazı PatlamasıGaziantep'te Metan Gazı Patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı