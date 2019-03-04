Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

-ARAÇIN YANMASI

-İTFAİYENİN MÜDAHALE ETMESİ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta seyir halindeki araç alev aldı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma İlçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Arif Çıtak idaresindeki 67 ZZ 963 plakalı araç seyir halindeyken torpidonun altından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden araç sürücü araçta durdurarak araçtan indi. Bir anda alev alan araç alev topuna döndü. Durumu itfaiye ekiplerine haber veren araç sürücüsü yanmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

