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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı - ADANA

Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı - ADANA

- Engelli kadının ambulansa bindirilmesi - Köprüden görüntüler - Engelli vatandaşın sandalyesinden görüntü - Olayı gören bir vatandaşın konuşmasıSeyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da, gezmek için gittiği tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ne düşen engelli kadın kurtarıldı.Suriye uyruklu Ayna Havur (50), akülü engelli sandalyesiyle gittiği Taşköprü'den suya baktığı sırada Seyhan Nehri'ne düştü.Köprüde devriye gezen polis ekiplerinin, haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Can - Kur ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Bu sırada balık tutan bir vatandaşın kayığına binen polis ekipleri, kadını sudan çıkardı.Havur, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Hastane Engelli Kadın Sudan Polis Ekipleri 

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