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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı

Sevkiyat kamyonu çöken yolda mahsur kaldı

Yola saplanan kamyondan detay görüntü

Mahsur Kaldı Market Allah Kamyon Şoförü 

-Kamyon şoförü ile röportaj
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir markete ürün getiren sevkiyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda 59 ZB 772 plakalı kamyon sürücüsü Fatih Baycan, mal yüklemek üzere bir market önüne park etti. Asfalt yolda ürünlerini boşaltan Baycan, bir anda yolun çökmesi sonucu kamyonun mahsur kaldığını belirtti.
Mahsur kalan araç kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımı ile bulunduğu noktadan kurtarıldı."Kendi çabalarımızla kurtardık"Etrafta herhangi bir uyarı tabelası olmadığını da söyleyen Fatih Baycan, "Kapaklı’da bir markete mal getirdim. Arabam, yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Yetkililere sesleniyorum; burada herhangi bir uyarı levhası yok. 1 saatlik uğraş sonucu arabamızı kendi çabalarımızla bulunduğu yerden çıkardık. Yol şu an bozuk vaziyette. İnşallah başka kimse mağdur olmaz" dedi.

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