Sevgilisi terk edince boğazına bıçak dayadı

-Polisin ikna çabası

-Onu izleyen vatandaşlar

-Polis merkezinin görüntüsü



( ADANA ) - Adana'da 17 yaşındaki bir şahıs sevgilisi tarafından terk edilince polis merkezi yakınlarında boğazına bıçak dayayıp intihar etmek istedi - Genç, sevgilisinin olay yerine gelmesiyle polise teslim oldu ADANA



- Adana'da 17 yaşındaki bir şahıs, sevgilisi tarafından terk edilince polis merkezi yakınlarında boğazına bıçak dayayıp intihar etmek istedi. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (17) bir süre önce mahallelerinde oturan Ş.Ç. (17) adlı kız ile sevgili oldu. Ancak S.Ç. anlaşamayınca arkadaşından ayrıldı. Psikolojisi bozulan B.A. eline bıçak alıp Mithatpaşa Caddesi'nde boğazına bıçak dayadı. Sevgilisi olmadan yaşayamayacağını söyleyen B.A. boğazını keserek intihar etmek istedi. Denizli Polis Merkezine yakın bir noktada intihar girişiminde bulunan genç, olay yerine gelen polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Ancak ikna olmayan B.A. sevgilisinin olay yerine gelmesini aksi takdirde kendini öldüreceğini söyledi.



Bir süre sonra Ş.Ç. olay yerine getirilince genç elindeki bıçağı polise verip teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine zarar veren genç ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. B.A., hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine getirildi.



