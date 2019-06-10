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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sesinden rahatsız oldukları kargaları tüfekle vurdular

Sesinden rahatsız oldukları kargaları tüfekle vurdular

- Cep telefon görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

Sosyal Medya Para Cezası Gökyüzü Sahil Güvenlik Cep Telefonu 


- Antalya’da kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından "sesinden rahatsız oldukları" iddiasıyla kargalar tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Olay, Kemer ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayışığı koyunda, kargaların sesinden rahatsız olan bir kişi eline aldığı tüfekle kargaları vurdu. Bir teknenin üzerinden gökyüzündeki kargalara ateş kimliği belirsiz kişi, görenleri şoka uğrattı. Bir başka şahıs ise vurulan kargaları yerden alarak gemiye götürdü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medya üzerinden yayınlandı. Olayın marina içinde gerçekleşmesi sebebiyle sahil güvenlik bot komutanlığına sevk edildi. Teknenin kaptanına idare para cezası verildiği bildirildi.

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