Servis şoförünün yavru kediyi ezme anları kamerada

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( İSTANBUL -EK) - Yavru kediyi ezen servis şoförü tepki gösterenlere saldırdı - Şoförün bıçakla çevredekileri tehdit ettiği anlar böyle görüntülendi İSTANBUL



- Maltepe’de servis şoförü aracıyla otoparktan çıktığı sırada bir yavru kediyi ezerek öldürdü. Olaya tanık olan site sakinleri ile servis şoförü arasında kavga yaşandı. Kedinin ezilmesine tepki gösteren Goncagül Üstünyer, şoförün kendisini darp ettiğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu. Servis şoförünün kediyi ezmesi ile tartıştığı kişileri bıçakla tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı. Olay Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydan geldi. İddiaya göre servis şoförü Alpaslan Tekin, aracıyla sitenin otoparkından çıktığı sırada yoldaki bir yavru kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu. Kedinin ezilmesine şahit olan site sakinleri duruma tepki göstermesiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sev edildi. Servis şoförü ile tartışan Goncagül Üstünyer, şoförün kendisini darp ettiğini iddia etti. Kavga eden iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Öte yandan yavru kedinin servis aracının altında kaldığı anlar ile servis şoförünün tartıştığı kişileri elindeki bıçakla tehdit ettiği anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis aracı kedinin üzerinden geçiyor ve kedi can çekilerek ölüyor. Diğer görüntüde ise servis şoförü bıçak ile tehditler savuruyor.

