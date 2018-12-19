Servis otobüsü yayaların arasına böyle daldı: 1 ölü, 2 yaralı

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( İZMİR -EK) - İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı İZMİR



- İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsü önündeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı ve ortalık savaş alanına döndü. Can pazarı yaşandı: 1 ölü, 2 yaralı Çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer iki yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi. Ceset, savcının incelmesinin ardından ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şoförün emniyetteki sorgusu devam ederken, kaza ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması net bir şekilde görülüyor.

