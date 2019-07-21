Serinlemek için göle giren 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti Video

-Aiilelerin feryatları

-Dalgıçların arama çalışmaları

-Neslihan'ın cansız bedenine ulaşılması

-Ailelerin feryatları

-Neslihan'ın ambulansa konulması

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( BARTIN )- İki kuzen eve gelmedi, acı gerçek arama sonrası ortaya çıktı- BARTIN



- Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde serinlemek için göle giren iki kuzen boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıderesi Köyünde amca kızları olan Buse Öztamur (15) ve Neslihan Öztamur(14) serinlemek için köyün yakınlarındaki göle girdi. Akşamüzeri eve gelmeyen iki kuzenin ailesi arama çalışması başlattı. Köyün içinde bulunan göle bakmaya giden kızların halası korkunç manzara ile karşılaştı. Buse'nin su üstünde cansız halde görünce aileye haber verdi. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Sude'nin cansız bedenini gölden çıkaran ekipler, Neslihan'a ulaşamayınca Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan dalgıç ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından küçük kızın cansız bedeni 1 saatlik aramanın ardından bulundu. Baba Zeki Öztamur kızının arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Kızlarının cansız bedenleri ile karşılaşan aileler olay yerinde sinir krizleri geçirdi. 2 kuzenin cansız bedeni ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

