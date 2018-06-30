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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu - ADIYAMAN

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu - ADIYAMAN

- Hastane binası, acil ve jandarma aracı - Cenaze aracının hastane gelmesi - Morgda bekleyen yakınları - Jandarma araçlarından görüntü - Cesedin otopsiye gönderilmesiSerinlemek için girdiği gölde boğulduADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Kahta ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.Alınan bilgiye göre, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giden Umut Yılmaz (16) ve arkadaşları Nissibi Köprüsü civarında suya girdi.Yılmaz'ın bir süre sonra sudaki akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine, arkadaşları durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polisleri, 3 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Yılmaz'ın cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerine gelen Yılmaz'ın ailesi, sinir krizi geçirdi.

Dalgıç Polis Polis Hastane Jandarma Polis Ekipleri 

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