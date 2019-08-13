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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için baraja giren genç boğuldu

Serinlemek için baraja giren genç boğuldu

- Arama çalışmalarından görüntü

Hastane Jandarma Cenaze Güvenlik Önlemi Sudan 

-- Gencin cesedinin sudan çıkarılışı
-- Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-- Annesinin sinir krizi geçirmesi
-- Ölen gencin fotoğrafı
-- Detaylar

( KAYSERİ )- Annenin en acı bayramı KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraja giren 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde bulunan Yamula Barajı'na serinlemek için giren Suriye uyruklu Abdulhamid Azizi, sudan çıkamadı. Durumu fark eden çevredekiler yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler Abdulhamid Azizi'yi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Azizi'nin cenazesi Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği balık adamları tarafından barajdan çıkarıldı. Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören anne ise sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yapılan incelemelerin ardından Azizi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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