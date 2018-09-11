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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Serik'te yangın - ANTALYA

Serik'te yangın - ANTALYA

- Yangın yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Antalya ’da yangın - Yaklaşık 25 dönüm anızla kaplı arazide etkili olan yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde, bir arazide çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.Belkıs Mahallesi Şeytanbeleni mevkisindeki arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Bazı vatandaşlar, hortumla yangını söndürme çalışmasına katıldı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışması devam ediyor.Yangında yaklaşık 25 dönüm anız kaplı arazinin zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye Aracı Trol 

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