Serik'te yangın - ANTALYA

- Yangın yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Antalya ’da yangın - Yaklaşık 25 dönüm anızla kaplı arazide etkili olan yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde, bir arazide çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.Belkıs Mahallesi Şeytanbeleni mevkisindeki arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Bazı vatandaşlar, hortumla yangını söndürme çalışmasına katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışması devam ediyor.Yangında yaklaşık 25 dönüm anız kaplı arazinin zarar gördüğü belirtildi.