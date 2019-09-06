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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı

Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı

evden görüntü

Jandarma Bild Silahlı Saldırı Pompalı Tüfek Saldırı 

-kurşun izleri
-detaylar

( ANTALYA -EK) ANTALYA

- Antalya'da Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açıldı.Olay, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz bir otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açıldığı öğrenildi. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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