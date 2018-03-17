Şerife Bacı büstü Büyükçekmece’de açıldı

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( İSTANBUL )- Milli Mücadele’nin kadın kahramanı Şerife Bacı’nın büstü Büyükçekmece’de açıldı İSTANBUL



- Milli Mücadele yıllarında yüklendiği cephaneyi Kastamonu Kışlası’na taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı’nın büstü Büyükçekmece’de açıldı. Törene Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Mücadele yıllarında yüklendiği cephaneyi kağnıyla büyük zorluklara rağmen İnebolu'dan Kastamonu Kışlası’na taşırken donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı’nın büstü Kastamonulular Kültür ve Dayanışma Derneği’nde açıldı. Törene, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken şehitler için dualar edildi. Törende, Şerife Bacı ve Milli Mücadele’nin tüm kahramanları anıldı. Büstte sırtında bebeğiyle birlikte yola çıkan Şerife Bacı tasvir edilirken, Şerife Bacı gibi kadın kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağına dikkat çekildi. “Ne kadar şehidimiz varsa hepsinin mekanları cennet olsun” Vatan uğruna can veren tüm kahramanları andığını ve Şerife Bacı gibi kadın kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu vatanı kurtarmak, cumhuriyetin temelini atmak için kahramanca savaşarak hayatlarını feda eden bizim şeref madalyalarımız Çanakkale kahramanları olmak üzere, Mustafa Kemal başta olmak üzere Malazgirt’ten Afrin’e bu gün bu saate kadar bu vatan, bayrak, toprak için toprağa düşmüş ne kadar şehidimiz varsa hepsinin ruhları şaad mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. Tören folklor ekibinin gösterisinin ardından sona erdi. (HK- mb-

