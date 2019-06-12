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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sergi açılışında İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudular

Sergi açılışında İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudular

Törenlere katılanlar

İşaret Dili Siyer Akarca Halk Eğitim İstiklal 

-İşaret dili ile istiklal marşı
-Halk oyunları gösterileri
-Müdür Bülent Dükancı konuştu.
-Kaymakam Hüseyin Öner konuştu
-Kurdele kesimi
-Serginin gezilmesi
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yıl sonu sergisinin açılışında İstiklal Marşı işaret dili ile okundu. Kaymakam Hüseyin Öner, Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da 340 kursa 7 bin 614 kişinin katıldığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün önünde düzenlenen törende Halk Eğitimi Merkezi Yetişkinler Halk Oyunları ekibinin gösterileri törenler renk kattı. Tören öncesi İstiklal Marşı Şermin Taşpınar öncülüğünde işaret dili ile okundu. Törenin açılışında bir konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, açılan 340 kursa 7 bin 614 kişinin katıldığını anlatırken, kendilerine destek olan Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür etti. Halk eğitimi kurslarının önemine değinen Kaymakam Hüseyin Öner de, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz çok değişik alanlarda kurslar açmaktadır. Bu yıl açılan kurslara 7 bin 614 kişi katılmıştır. Bunların yüzde 60’ını kadınlar oluşturmaktadır. Bu kursları açmak için fedakarca çalışan başta Müdürümüz Bülent Dükancı olmak üzere tüm halk eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Kurdelenin kesilmesinin ardından sergiler gezilirken, kadınları hazırladıkları birbirinden güzel eserler büyük ilgi gördü. Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Öğretmen Zehra Mine Öner, kursiyerlere teşekkür ederken hatıra fotoğrafları çektirdi. Kursiyerlerin belgeleri de Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Vekili Aydın Doğan tarafından verildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da Kaymakam Hüseyin Öner ve Başkan Vekili Aydın Doğan ile diğer katılımcılara teşekkür etti. Törene, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Vekili Aydın Doğan’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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