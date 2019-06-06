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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu

arşiv görüntüler

( ÇANAKKALE )- Denizde sürüklendikten sonra botları karaya vuran 2 vatandaşı balıkçılar kurtardı ÇANAKKALE

Dünya Rekoru Akkale Şampiyon Sahil Güvenlik Harekete Geç 


- Çanakkale'den Bozcaada'ya botla gittikten sonra dönüş yolunda kaybolan ve ekiplerin arama çalışması başlattığı serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay 12 saat sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı. Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen arkadaşı Necati Çağatay ile birlikte Çanakkale'den Bozcaada'ya bot ile gitti. Geri dönüş için 21.00 sularında hareket eden ikili akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçerek Çanakkale Boğazı ile Bozcaada hattında arama çalışması başlattı. Botları karaya vurdu, balıkçılar kurtardı Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay, Bozcaada'dan hareket ettikten sonra botları akıntıya kapıldı. Bir süre denizde sürüklendikten sonra, botları Büyük Kemikli mevkinde karaya vurdu. Baygın olan Göçen ve Çağatay'ı balıkçılar fark etti. Kısa sürede baygın olan vatandaşların yanına giden balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Kayıp iki vatandaşın balıkçılar tarafından bulunduğu haberini alan sahi güvenlik ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarından, Büyük Kemikli mevkine hareket edere, Tayfun Göçen ile Necati Çağatay'ı almaya gittiği öğrenildi.
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