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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Septik şok geçiren hastaya helikopter ambulans ile sevk

Septik şok geçiren hastaya helikopter ambulans ile sevk

helikopter iniş

Helikopter Trol 

-Ambulansın helikopter yanına gelmesi
-Hastanın helikoptere sevki
-Helikopterin kalkması
-detaylar

( BALIKESİR )- Helikopter ambulans, septik şok geçiren hasta için kalktı BALIKESİR

- Septik şok geçiren hasta helikopter ambulans ile Balıkesir’i Edremit ilçesinden İstanbul’a sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesi İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Şok tanısı ile yatmakta olan M.A.A. (69) hasta için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı oluşması nedeniyle 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversite Hastanesi'nde hastamıza 112 Komuta Kontrol Merkezi ve İstanbul 112 nakil biriminin üstün gayretleriyle yer bulundu. 112 Komuta Kontrol Merkezi hastanın hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçti. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hasta için helikopter ambulans Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına sevk edildi. Septik şok tanısı konulan hasta Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile İstanbul iline nakli gerçekleşti.
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