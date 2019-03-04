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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sepette tehlikeli yolculuk kamerada

Sepette tehlikeli yolculuk kamerada

Motosikletten görüntü

Amatör Kamera Kamera Amatör Tehlikeli Yolculuk 

-Sepetten görüntü
-Sepette bulunan adamdan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan vatandaş görenleri şaşırttı. Kent merkezinde seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin arkasına bağlanan sepet içerisindeki vatandaşın tehlikeli yolculuğu amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yoğun trafiğin olduğu 2. Çevre Yolu üzerinde seyreden motosiklete bağlanan sepet içerisindeki adam, onca tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etmeye devam etti. Tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan motosikletteki 2 kişi ve sepetteki adam ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.
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