Şentop: 'Cumhur İttifakı'mız hayırlı bir sonuç verdi' - TEKİRDAĞ
Şentop: "Cumhur İttifakı'mız hayırlı bir sonuç verdi" - TEKİRDAĞ - Sonuçların takip edilmesi - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile röportaj"Cumhur İttifakı'mız hayırlı bir sonuç verdi" - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop:"Cumhur İttifakı ile girdik bu seçimlere. Aslında diğer partiler de ittifak yaptı ama cumhurbaşkanlığında bunu yapamadılar, sadece meclis seçiminde bunu yaptılar. Nihayetinde bizim ittifakımız, hayırlı bir sonuç verdi. Cumhurbaşkanımız net bir sonuçla ilk turda seçildi"TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhur İttifakı ile girdik bu seçimlere. Aslında diğer partiler de ittifak yaptı ama cumhurbaşkanlığında bunu yapamadılar, sadece Meclis seçiminde bunu yaptılar. Nihayetinde bizim ittifakımız, hayırlı bir sonuç verdi. Cumhurbaşkanımız net bir sonuçla ilk turda seçildi." dedi. AK Parti İl Başkanlığı'nda, AA muhabirine açıklama yapan Şentop, Türkiye'nin çok güzel bir seçimi geride bıraktığını söyledi.
Şentop, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, "Türkiye'ye, milletimize teşekkür ediyorum. Bu seçimin iki boyutu vardı; Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri. Cumhur İttifakı ile girdik bu seçimlere. Aslında diğer partiler de ittifak yaptı ama cumhurbaşkanlığında bunu yapamadılar, sadece Meclis seçiminde bunu yaptılar. Nihayetinde bizim ittifakımız, hayırlı bir sonuç verdi. Cumhurbaşkanımız net bir sonuçla ilk turda seçildi. Cumhur İttifakı'nın sonucunu hayırlısıyla aldık." diye konuştu. CHP tarafında, seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığını dile getiren Şentop, "Cumhur İttifakı, Mecliste de açık ara bir çoğunlukla 300'ün üzerinde vekil sayısı çıkarttı. Bu arada yürütülen kampanyalar, yalanlar, dolanlar oldu. Biz parti olarak, sandıktan doğrudan sonuç alacak bir sistem kurduk ve o sistemden de oyları takip ettik. Bu veriler sadece sandık görevlilerinin girdiği veriler değil, biz YSK'dan gelen sonuçları da takip ettik. Bunların hepsini mukayese ederek sonuçları aldık." ifadelerini kullandı.Şentop, Türkiye'nin seçimle daha da büyüyerek 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı ve şunları kaydetti:"Bütün Türkiye'nin, dünyanın takip ettiği bir seçimdi. Cumhurbaşkanımız, referandumda alınan oyu arttırdığı gibi daha önceki cumhurbaşkanlık seçimlerindeki oyunu da artırdı. Bu bakımdan çok sevinçliyiz. Yeni sisteme göre farklı bir Türkiye olacak en kısa zamanda. Meclisin yemin etmesi, cumhurbaşkanının yemin etmesi ile başlayacak bir süreç bu. Yeni sistemde Türkiye'nin, daha hızlı hareket eden bir hükümete ve ona ayak uyduran bir bürokrasiye sahip olacağını söylüyoruz. Bu sistem, 6 ay ya da 1 yıl içerisinde vatandaşa da yansıyacaktır. Daha önce vatandaş üzerinde bir denetleme, bir baskı ile vatandaşı kontrol etmeye çalışan siyaset mekanizması vardı ve bu tamamen değişmiş olacak. Siyasi ve bürokratik paradigma değişecek. Vatandaşa hizmeti esas alan bir anlayışı devam ettireceğiz."