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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şenkaya’da Allahuekber şehitleri anıldı

Şenkaya’da Allahuekber şehitleri anıldı

programdan görüntü

Şehit Dera Öğrenciler Devir Teslim 

-konuşmalar
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerleri anmak için Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler (Bardız) Köyü'nde anma programı düzenlendi.
Programa Bardız yayla şehitliğinde dua edilerek başladı.
Şehitlerin anısına yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yapılarak Allahuekber Şehitleri Meydanı'na gelindi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterilerini sundu. Temsilen 85. Alay sancağı devir teslimi yapılarak Bardız Camii minaresine asılarak ezan okunarak şehitler için saygı ateşi yapıldı. Şenkaya Anadolu Lisesi koro öğrencileri Sarıkamış şarkılarını seslendirdi. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmalarını Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Türküye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı konuşma yaptı. Anma programının sonunda Vali Okay Memiş 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış Hattı'na yürüyecek olan izcilere bayrak teslim etti. İzciler 2 gün Çermik yaylada kamp kurup şehitler için mevlit okuyacaklar.
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