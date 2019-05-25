Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Senegalli genç kadın sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu

Senegalli genç kadın sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Cenaze Arabası Cenaze Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Şahsın cesedinin çıkarılması
-detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da Senegal uyruklu genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra yatağında ölü olarak bulundu. Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Erdinç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen Senegal uyruklu Gueye Coumba (25), gece sahur yaptıktan sonra uyudu. Şahsın eşinin sabah bebeklerinin ağlama sesine kalkması üzerine Gueye Coumba’yı yatağında hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince cenaze arabasına konularak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Eşi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının hayatını kaybetmesinin şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BG-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı