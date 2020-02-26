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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Senegal, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altında

- Senegal, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altında

Dakar sokakları

İspanya Başkent Kum Fırtınası 

-detay

( DAKAR ) DAKAR

- Senagal’in başkenti Dakar, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altına girdi. Batı Afrika ülkesi Senegal, Sahra Çölü’nden gelen kum ve toz bulutunun etkisi altına girdi. Hafta sonu etkisini arttıran ve Sahra Çölü’nden gelen kum fırtınası, Moritanya, Fas ve İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nı da turuncuya bürüdü. Kum fırtınasının Senegal’de yarın etkisini azaltması bekleniyor.
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