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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Senegal'in bağımsızlığının 58. yıl dönümü kutlandı - DAKAR

Senegal'in bağımsızlığının 58. yıl dönümü kutlandı - DAKAR

- Askeri okul öğrencilerinin, birliklerin, zırhlı araçların geçit yapmasıSenegal'in bağımsızlığının 58. yıl dönümü kutlandıDAKAR (AA) - Senegal'in bağımsızlığının 58. yıl dönümünü başkent Dakar 'da törenle kutladı.Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesi olan ve 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Senegal'de, bağımsızlığın 58'inci yılı dolayısıyla Dakar Ulu Camisi önündeki Şarl De Gol Bulvarı'nda resmi tören düzenlendi.
Askeri okul öğrencilerinin, birliklerin, tanklar ve zırhlı araçlarla geçit yaptığı kutlamalarda, akrobasi uçakları da gösteri gerçekleştirdi.Başkentteki kutlamalara Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başbakan Muhammed Bin Abdullah Dionne, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, devlet yetkilileri ve yabancı ülke temsilcisi katıldı.
Cumhurbaşkanı Sall, yaptığı konuşmada, "Kutlamalar, bağımsızlığın kazanılmasında hayatını kaybedenleri hatırlamamızı sağlıyor. Binlerce isimsiz kahraman sömürgeden kurtulma uğruna yaşamını yitirdi. Dünyanın özgürleşmesine ve halkımızın kendi kaderini tayin etmesini sağlayan fedakarlıkları için onlara ebediyen minnettarız." ifadesini kullandı.Bağımsızlık günü dolayısı ile Senegal'de bir günlük resmi tatil yapılıyor.

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