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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Senegal'de 700 kişinin Müslüman olduğu köy camisine kavuştu (1) - DAKAR

Senegal'de 700 kişinin Müslüman olduğu köy camisine kavuştu (1) - DAKAR

- 700'den fazla kişinin Müslüman olduğu Foua köyünde açılan Kur'an kursu ve cami kompleksi - Cibril'in oğlu Abdullaye Ndiongue'nin Müslüman olma sürecini anlatması Senegal'de yakın zamanda 700'den fazla kişinin Müslüman olduğu Foua köyü ilk camisine kavuştu.Başkent Dakar 'ın güneyindeki Mbour kentine bağlı Foua köyünde son 8 ayda 700'den fazla kişi, Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nden Prof. Thierno Ka vesilesiyle Müslüman oldu.Köylülerin ibadetlerini yapmaları ve İslamiyet'i öğrenmeleri için cami ve etrafında Kur'an kursunun bulunduğu bir kompleks açıldı.Prof. Thierno Ka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün ileri gelenlerinden ve kendisinden etkilenip Müslüman olan arkadaşı Dugai Ndiongue'nin (Cibril) köyde tarım yapmak için kendisinden yardım istediğini söyledi.

"Köyde İslamiyet'i anlatmak için bana destek olması şartıyla daha önce Müslüman olan ve Cibril ismini alan arkadaşım Dugai'nin teklifini kabul ettim." diye konuşan Ka, köyü kasım ayında yaptığı ilk ziyareti sırasında 30 kişinin İslamiyet ile şereflendiğini ifade etti.
Daha sonra köye sürekli geldiğini dile getiren Ka, arkadaşı Cibril'in cami ve Kur'an kursu yapımı için 4 hektarlık arsa bağışladığını anlattı."Kasım ayından bu yana 700'den fazla köylü Müslüman oldu elhamdülillah. Sadece köyün papazı ve birkaç kişi kaldı Müslüman olmayan." diyen Ka, yapılan caminin finansmanını Arap arkadaşı Şeyh Sadi Şehrani'nin karşıladığını söyledi.

Ka, "Köye tebliğ için gitmeye başladığımız sıralar arkadaşım Şehrani cami yaptırmak istiyordu. Ben de ona dedim ki 'Nereye yaptırabileceğini biliyorum.' ve onu Foua köyüne getirdim. 15 Şubat'ta da kompleksin inşaatı başladı.
" ifadelerini kullandı.Şehrani'nin annesi Münire Şehrani adına yapılan kompleksin kaba inşaatının 15 Mayıs'ta bittiğini, 2 hafta sonra Münire hanımın vefat ettiğini aktaran Ka, bugün de açılışı yapmaya geldiklerini ifade etti.
Caminin arsasını bağışladıktan sonra hayata veda eden Cibril'in oğlu Abdullaye Ndiongue de Müslüman olma sürecini şöyle anlattı:"Babam İslam'ı biliyordu ve beni Mbour kentindeki medreseye gönderiyordu. Ancak ben öğleden sonraları kilise okuluna gitmeye devam ediyordum. Orada aldığım derslerin etkisiyle Hristiyan oldum. Sonra babamın dostu Thierno Ka bizi İslam'a davet etti. Babam kabul etti ama ben etmedim. Babam, ölmeden önce Müslüman olduğumu görmek istediğini söylüyordu. Böylece ben de Müslüman oldum. Babam o kadar mutlu oldu ki arsayı bağışladı."Babasının inşaat sürecinde vefat ettiğini belirten Ndiongue, "Mbour’daki kilise okulunda okuduğuma çok pişmanım. Bunun için iki çocuğumu medreseye götürdüm. Ailemi ve çocuklarımı İslam çizgisinde yetiştirmeye gayret ediyorum." dedi.
Müslüman olduktan sonra kalben ve ruhen rahatladığını vurgulayan Ndiongue, "İslam'dan aldığımız kuvvetle her türlü sıkıntıya karşı koyabiliyoruz. İnşallah bu kompleks İslam'ın daha iyi öğrenilmesine ve Müslüman olmayanların da hidayetine vesile olur." ifadesini kullandı.

Tarım İslam Muhabir İslamiyet Allah 

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