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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Semt pazarında silahlı kavga: 4 yaralı - ADANA

Semt pazarında silahlı kavga: 4 yaralı - ADANA

- Semt pazarında silahlı kavga - 4 yaralı - PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarı - Olay yeri inceleme ekiplerinin semt pazarına gelmesi - Polislerin delil toplamasıSemt pazarında silahlı kavga: 4 yaralı - Adana 'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da, semt pazarında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar Mehmet Rüzgar ile Mehmet Gökalp arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında Rüzgar ve Gökalp ile Hasan Gökalp ve Lütfü Can yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kavgaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pazarcı Hastane Silahlı Kavga Semt Pazarı Bıçaklı Kavga 

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