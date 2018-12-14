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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Selin getirdiği odunları toplamak isteyen kadın, çaya düştü Haberi

Selin getirdiği odunları toplamak isteyen kadın, çaya düştü Haberi

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Gesi 

-Kadının ambulanstan indirilmesi ve hastaneye alınması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın üç günden beri etkili olan selin getirdiği ağaç ve odun parçalarını toplamak isteyen kadın Kahta Çayına düştü. Olay, Tarihi Cendere köprüsü yakınlarında meydana geldi. Köyden Kahta Çayının kenarına gelerek, önceki gün meydana gelen selin getirdiği ağaç ve odun parçalarını toplayarak yakacak olarak kullanmak isteyen Emine Kuşçi (52) çaya düştü. Selin yerinden söktüğü ağaç dallarını almak isterken dengesini kaybeden kadının çaya düştüğünü gören yanındaki arkadaşı kurtarmaya çalıştı. Çaydan güçlükle çıkartılan Emine Kuşçi’ye olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren kadın ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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