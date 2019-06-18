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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Selin geliş anı kamerada

Selin geliş anı kamerada

selin geliş anı

Karya Kamera Su Baskını Aşırı Yağış Cep Telefonu 

-sel sularından görüntü
-trafikten görüntü
-detaylar

( SAKARYA )- D-650 karayolunda su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı SAKARYA

- Sakarya’nın Geyve ilçesinde aşırı yağış sonrasında yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sakarya’da günlerdir devam eden yağış bugün etkisini arttırdı. Yağışlar sonrasında Geyve ilçesi D-650 karayolu göle döndü. Pamukova istikametine giden sürücüler yolda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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