Selin geliş anı kamerada

-sel sularından görüntü -trafikten görüntü -detaylar
( SAKARYA )- D-650 karayolunda su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı SAKARYA
- Sakarya’nın Geyve ilçesinde aşırı yağış sonrasında yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sakarya’da günlerdir devam eden yağış bugün etkisini arttırdı. Yağışlar sonrasında Geyve ilçesi D-650 karayolu göle döndü. Pamukova istikametine giden sürücüler yolda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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