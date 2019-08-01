Selimpaşa TEM'de tır devrildi

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( İSTANBUL - ÖZEL)-Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL



- TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NMR 42 plakalı tır sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce sağa sola savruldu ardından da devrilerek yan yattı. Tır'da ağır hasar meydana geldi. Araç içindeki iki kişi ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine sürücülerin ihbarı üzerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Tır emniyet şeridine alınırken, bölgede Edirne istikametine doğru yoğun trafik oluştu.

