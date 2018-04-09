Selimiye Camisi Meydan Projesi - Belediye Başkanı Gürkan - EDİRNE
- Selimiye Camisinden görüntüler - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşması Selimiye Camisi Meydan Projesi - Edirne Belediye Başkanı Gürkan: - " Edirne Belediyesi olarak yaklaşık 3,5 yıldır Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin Edirne 'ye, Selimiye'ye ve Mimar Sinan'a yakışacak bir biçimde düzenlenmesi için çaba sarf ediyoruz"EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, " Edirne Belediyesi olarak yaklaşık 3,5 yıldır Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin Edirne 'ye, Selimiye'ye ve Mimar Sinan'a yakışacak bir biçimde düzenlenmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi. Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin, Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemiş Kapanı Hanı'na ilişkin projenin onaylanmasının ardından başlayabileceğini söyledi.
Projenin titizlikle hazırlandığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:"Mimar Sinan, yaşamı boyunca 375 muhteşem eser yapıyor. Bu 375 eserden 374'ü Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde ama en muhteşemi, en güzeli ve kendi ifadesiyle 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi Edirne 'de. Ben bu eseri, ustalık eserinin daha ilerisinde olduğunu düşünüyorum. Bence bu eser dahilik eseridir. Mimar Sinan'ı sadece 9 Nisanlarda değil, her gün saygı ve şükranla yad etmemiz gerekiyor. Edirne Belediyesi olarak yaklaşık 3,5 yıldır Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin Edirne 'ye, Selimiye'ye ve Mimar Sinan'a yakışacak bir biçimde düzenlenmesi için çaba sarf ediyoruz.Bununla ilgili daha önce UNESCO tarafından kabul edilmiş ama tozlu raflarda bekleyen bir proje vardı. Bu projeyi yeniledik. UNESCO'nun ve dünya mimarlık tarihinin beklentilerini göz önüne alarak Selimiye'yi ön plana çıkartacak, Selimiye'nin siluetini etkilemeyen ve gölgelemeyen bir rekreasyon projesi yaptık. Bu süreç içerisinde projemiz çok titiz bir çalışmayla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüyle görüşülerek hazırlandı. Bu kapsamda Tarihi Yemiş Kapanı Hanı'nın sondaj çalışması ve kurtarma kazısını gerçekleştirdik. Türkiye'de kurtarma kazısı yapan tek belediye biz olduk. Yemiş Kapanı Hanı ile ilgili projeye Vakıflar Genel Müdürlüğü gerekçesini tam olarak çözemediğimiz bir nedenle Kültür Bakanlığı Yüksek Kurulu'na itiraz etti. 8 ayın ardından kurul kararını verdi ve hanla ilgili projenin iptaline karar verdi. Yemiş Kapanı Hanı'yla ilgili proje onaylanmadığı sürece Selimiye Meydanı projesine başlayamıyoruz."Selimiye Camisi Meydan Projesinin bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayan Gürkan, "Bu konuyla ilgili hem Başbakanımız hem de Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim. Söz konusu olan Selimiye. Selimiye, Edirne 'nin bir mülkü ama sadece Edirne lilerin değil, tüm insanlığın ortak mirası. UNESCO'da yer alan bir eser." diye konuştu.