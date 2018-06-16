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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu - MANİSA

Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu - MANİSA

- Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu - Olay yeri detaylarSelendi'de sele kapılan çocuk kaybolduMANİSA (AA) - Manisa ’nın Selendi i̇lçesinde sele kapılan 9 yaşındaki çocuk kayboldu.Alınan bilgiye göre Selendi ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sanayi Deresi taştı.Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için bölgeye giden 9 yaşındaki Rüzgar Özdemir, suya kapılarak kayboldu.Çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı.Sel nedeniyle ilçe merkezindeki pek çok ev ve iş yerini su bastığı öğrenildi.

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