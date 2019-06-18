Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının ortaya çıkan görüntüleri yürek sızlattı
ANNE KIZIN VİDEOSU VE ARŞİV GÖRÜNTÜLER
( AĞRI ) AĞRI
- Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının İzmir’deki babalarına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı. Cep telefonu ile çekilen görüntüde selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Pınar Polat ve annesi Naime Polat’ın baba Harun Polat’a mesajları yer alıyor. Yine selde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Musa Polat’ın çektiği görüntüde babasına selam gönderen Pınar, babasını çok özlediğini söylüyor. (RD-AT)
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