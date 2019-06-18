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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının ortaya çıkan görüntüleri yürek sızlattı

Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının ortaya çıkan görüntüleri yürek sızlattı

ANNE KIZIN VİDEOSU VE ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( AĞRI ) AĞRI


- Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının İzmir’deki babalarına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı. Cep telefonu ile çekilen görüntüde selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Pınar Polat ve annesi Naime Polat’ın baba Harun Polat’a mesajları yer alıyor. Yine selde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Musa Polat’ın çektiği görüntüde babasına selam gönderen Pınar, babasını çok özlediğini söylüyor. (RD-AT)
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