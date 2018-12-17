Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sele, evlerinde yakalanan vatandaşlar o anları anlattı

Sele, evlerinde yakalanan vatandaşlar o anları anlattı

Selden detaylar

Mahsur Kaldı Polis Memuru Emekli Polis Sel Felaketi Felaket 

-sel drone görüntüsü
-Ev ve işyeri su basan yerler
-Vatandaşlar detay
-Dükkanı su basan vatandaş röp.
-Evi su basan emekli polis memuru röp.
-detaylar

( ANTALYA )- "Pencereden su sızıyordu, 'şimdi gittim' dedi"- "Bir dakikada 130 metre kare, 3 metre yükseliğindeki evimin her yeri su doldu. 'Resmen hapı yuttuk' dedim" ANTALYA

- Antalya'da dün akşam etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan selin getirdiği sular, birçok ev ve işyeri bastı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü sele evinde yakalanan vatandaşların, "Bir dakikada 130 metre kare, 3 metre yükseliğindeki evimin heryeri su doldu. 'Resmen hapı yuttuk' dedim" sözleri, felaketin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde, dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışın etkisiyle birlikte meydana gelen sel, 20'ye yakın ev ve işyerinde maddi hasara neden olurken tarım arazilerine de zarar verdi. Kesmeboğazı mevkiinde bulunan ve yayla yolu olarak bilinen Ovacık ile Altınyaka bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı. Oluşan sel felaketinden Arslanbucak, Kuzdere ve Ovacık mahalleri etkilendi. Bölgede bulunan birçok ev ve işyerini su basarken, 4 araç ise mahsur kaldı. Dün geceden bu yana bölgede itfaiye ve belediye ekiplerinin su tahliye ve yol açma çalışmalarının sürüyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde, bazı vatandaşlarsa gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. "Bir dakikada evimin heryeri su doldu" Sele ev ve işyerlerinde yakalanan vatandaşlar, yaşadıkları kabus dolu dakikaları anlattı. işyerini su basan Cuma Kahraman, "Suyun geldiğini görünce kapıyı kapattım. Canımı zor kurtardım" diye konuşurken, sele evinde yakalanan Emekli Polis Memuru Yusuf Küçükyılmaz, "Akşam saat 10 gibiydi. Televizyon seyrediyordum. Pencerelerden su sızmaya başladı ve şimdi gittim ben dedim. Bu olayın aynısını 2003 yılında da yaşamıştım ama bu sefer ki çok çabuk geldi. Bir dakika içerisinde 120 metre kare, 3 metre yüksekliğindeki evimin her yeri doldu. Bütün eşyalarım gitti, giyecek bir çorabım dahi yok" dedi.
Memleketinde bulunan eşinin durumdan haberi olmadığını kaydeden Küçükyılmaz, "Geldiğinde büyük bir sürpriz olacak. Resmen hapı yuttuk” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı