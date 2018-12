Sele, evlerinde yakalanan vatandaşlar o anları anlattı

-sel drone görüntüsü

( ANTALYA )- "Pencereden su sızıyordu, 'şimdi gittim' dedi"- "Bir dakikada 130 metre kare, 3 metre yükseliğindeki evimin her yeri su doldu. 'Resmen hapı yuttuk' dedim" ANTALYA



- Antalya'da dün akşam etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan selin getirdiği sular, birçok ev ve işyeri bastı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü sele evinde yakalanan vatandaşların, "Bir dakikada 130 metre kare, 3 metre yükseliğindeki evimin heryeri su doldu. 'Resmen hapı yuttuk' dedim" sözleri, felaketin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde, dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışın etkisiyle birlikte meydana gelen sel, 20'ye yakın ev ve işyerinde maddi hasara neden olurken tarım arazilerine de zarar verdi. Kesmeboğazı mevkiinde bulunan ve yayla yolu olarak bilinen Ovacık ile Altınyaka bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı. Oluşan sel felaketinden Arslanbucak, Kuzdere ve Ovacık mahalleri etkilendi. Bölgede bulunan birçok ev ve işyerini su basarken, 4 araç ise mahsur kaldı. Dün geceden bu yana bölgede itfaiye ve belediye ekiplerinin su tahliye ve yol açma çalışmalarının sürüyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde, bazı vatandaşlarsa gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. "Bir dakikada evimin heryeri su doldu" Sele ev ve işyerlerinde yakalanan vatandaşlar, yaşadıkları kabus dolu dakikaları anlattı. işyerini su basan Cuma Kahraman, "Suyun geldiğini görünce kapıyı kapattım. Canımı zor kurtardım" diye konuşurken, sele evinde yakalanan Emekli Polis Memuru Yusuf Küçükyılmaz, "Akşam saat 10 gibiydi. Televizyon seyrediyordum. Pencerelerden su sızmaya başladı ve şimdi gittim ben dedim. Bu olayın aynısını 2003 yılında da yaşamıştım ama bu sefer ki çok çabuk geldi. Bir dakika içerisinde 120 metre kare, 3 metre yüksekliğindeki evimin her yeri doldu. Bütün eşyalarım gitti, giyecek bir çorabım dahi yok" dedi.

Memleketinde bulunan eşinin durumdan haberi olmadığını kaydeden Küçükyılmaz, "Geldiğinde büyük bir sürpriz olacak. Resmen hapı yuttuk” ifadelerini kullandı.