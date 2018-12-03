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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı devreyi kapattı - MUĞLA

Selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı devreyi kapattı - MUĞLA

- Selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı'ndan detaylarSelden etkilenen Bodrum İlçe Stadı devreyi kapattıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde selden etkilenen Bodrum İlçe Stadı'nda gerekli şartlar yerine getirilene kadar maç oynanmamasına karar verildi.
İlçede geçen hafta etkili olan sel nedeniyle zarar gören Bodrum İlçe Stadı'nda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, statta maç yapılamayacağı kanaatine vardı.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Aralık Perşembe günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 5. tur ilk maçının yanı sıra hafta sonu ligde Gümüşhanespor ile yapacağı ilk yarıdaki son iç saha mücadelesinin Muğla Atatürk Stadı'nda oynanmasına karar verildi.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile MKE Ankaragücü arasındaki müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Dera Hafta Sonu Naat 

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