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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Selden en fazla etkilenen Oğulpaşa köyüne yardımlar devam ediyor - EDİRNE

Selden en fazla etkilenen Oğulpaşa köyüne yardımlar devam ediyor - EDİRNE

- Yarımlardan detaylar Edirne 'deki sel - Selden en fazla etkilenen Oğulpaşa köyüne yardımlar devam ediyor - Havsa'nın Osmanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, Oğulpaşa köyüne 28 römork saman balyası gönderdiEDİRNE (AA) - Edirne 'deki selden zarar gören Oğulpaşa köyüne yardımlar devam ediyor.Havsa'nın Osmanlı köyünde yaşayan vatandaşlar, Oğulpaşa'ya 28 römork saman balyası gönderdi.Osmanlı köyünden Çağrı Muştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin tüm birimlerinin vatandaşlara yardım için bölgede bulunduğunu söyledi.

Devletin yanı sıra kendilerinin de komşu köye yardımda bulunmak istediğini anlatan Muştu, şunları kaydetti:"Köyümüzde sel mağduru Oğulpaşa köyü için bir yardım kampanyası düzenledik. Orada her taraf çamur ve bataklık durumda. Komşu köyümüzün çok kaybı var onların hayvanları için bu saman balyası topladık. Bu yarayı sarmak için köylülerimiz 28 römork balyayı Oğulpaşa'ya traktörleriyle taşıyor. Osmanlı köyü olarak selde mağdur olan komşu köyümüze her zaman yardıma hazırız. Gün, birlik günüdür."Öte yandan, Edirne Gönüllü Yardımlaşma Derneği üyelerinin topladığı gıda ve giysiler de köye ulaştırıldı.Dernek başkanı Ersan Öz, Edirne 'de doğal afet yaşandığını belirterek, "Bu durum herkesin başına gelebilir. Sel nedeniyle Oğulpaşa köyündeki bazı vatandaşlarımız evsiz kaldı. Birçoğu da sel nedeniyle mağduriyet yaşadı. Biz de onların yarasını sarmak için yardımlar topladık. Ayrıca köydeki hayvanlar için yem temin ettik. Herkese geçmiş olsun. İnşallah bu durumu bir daha yaşamayız." diye konuştu.

Yardım Kampanyası Muhabir Geçmiş Olsun Doğal Afet Hayvan 

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