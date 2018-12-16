Selde mahsur kalan 2. doktor da kurtarıldı



- Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktorada ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’ne gezi için giden uzman doktorlar Mehmet Salih Aslan ve Cahit Bozyel Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur k kalmıştı. 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edilmişti. İş makinelerinin yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, doktorlardan Cahit Bozyel sığındığı köy evinde ulaşmıştı. Kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan'ı da iş makinelerinin yardımıyla kurtardı. Yoğun çalışmalar neticesinde kurtarılan iki doktor bölgeye yakın bir köyde getirildi.

Bölgedeki şiddetliyağış nedeniyle doktorların yarın şehir merkezine getirileceği öğrenildi.

