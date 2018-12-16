Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Selde mahsur kalan 2. doktor da kurtarıldı

Selde mahsur kalan 2. doktor da kurtarıldı

ÇALIŞMA

( ANTALYA ) ANTALYA

Mahsur Kaldı Jandarma Aşırı Yağış 


- Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktorada ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’ne gezi için giden uzman doktorlar Mehmet Salih Aslan ve Cahit Bozyel Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur k kalmıştı. 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edilmişti. İş makinelerinin yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, doktorlardan Cahit Bozyel sığındığı köy evinde ulaşmıştı. Kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan'ı da iş makinelerinin yardımıyla kurtardı. Yoğun çalışmalar neticesinde kurtarılan iki doktor bölgeye yakın bir köyde getirildi.
Bölgedeki şiddetliyağış nedeniyle doktorların yarın şehir merkezine getirileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı