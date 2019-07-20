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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Selde lüks otomobil sürüklendi...O anlar kamerada

Selde lüks otomobil sürüklendi...O anlar kamerada

ARACIN SELDEN SÜRÜKLENMESİ

( DÜZCE ) DÜZCE

Amatör Kamera Su Baskını Sel Felaketi Amatör Lüks Otomobil 


- Düzce’de meydana gelen selde lüks otomobil sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Düzce ili genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi. Yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesinde 75 kilogram Çilimli ilçesinde 72 kilogram ve Karduz Yaylasına 161,7 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Yaşanan sel felaketinde lüks otomobil sel sularında sürüklendi. Yaşanan o anlar amatör kameraya yansırken, sürücünün isyan etmesi videoda görülüyor.
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