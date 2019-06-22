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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Selde hayatını kaybeden küçük İsa’ya duygusal veda

Selde hayatını kaybeden küçük İsa’ya duygusal veda

KÜÇÜK ÇOCUK İÇİN EVİ ÖNÜNDE YAPILAN TÖREN

Engelli Annesi İşitme Engelli Küçük Çocuk Cenaze Namazı Siyasi Parti 

-İŞİTME ENGELLİ ANNENİN TABUTA SARILMASI
-ANNENİN ÇOCUĞUNU GÖNDERMEK İSTEMEMESİ
-CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-DETAYLAR

( BARTIN )- Küçük çocuğun cenazesinde gözyaşları sel oldu- İşitme engelli anne oğlunu bırakmak istemedi BARTIN

- Bartın'ın Hasankadı Beldesinde işitme engelli annesinin elinden kurtularak sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tabuta uzun süre sarılan anne Gülümser, oğlunun cenazesini göndermek istemedi. Bartın'ın Hasankadı beldesinde yaşanan sel felaketi sırasında işitme engelli annesinin elinden kurtularak sel sularına kapılan ve cansız bedeni olay yerinden 15 kilometre uzaklıkta bulunan 11 yaşındaki İsa Akgün için cenaze töreni düzenlendi.
Akgün’ün Gökçedere Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.
Burada küçük çocuk için dualar okundu. Babası Ali Akgün’ün ayakta güçlükle durduğu cenazede anne Gülümser ve abla Yıldız tabuta uzun süre sarılarak gözyaşı döktü. Kur'an Kursu çıkışı sonrası, annesinin elinden kayarak sulara kapılan ve annesinin çığlıklarını kimseye duyurmadığı Küçük İsa'nın cansız bedeni daha sonra Hasankadı Beldesi Şabankadı Mahallesi Camii’ne getirilmek istendi. Oğlunu bırakmak istemeyen anne Gülümser, uzun uğraşlar sonucu ikna edilebildi. Cenazeye Bartın Valisi Sinan Güner, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük Akgün’ün cenazesi aile kabristanına defnedildi. (AY-
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