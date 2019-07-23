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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı

Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı

Tabutların taşınması

Cenaze Sel Felaketi Cenaze Namazı Şiddetli Yağış Felaket 

-cenaze namazının kılınması
-babadan görüntü
-detaylar

( DÜZCE -DETAYLAR) - Bakan Kurum, anne ve kızların cenazesine katıldı - Acılı baba, eşi ve çocuklarını öperek son yolculuğuna uğurladı DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden anne Nilgün Kaplan ile kızları 7 yaşındaki Sanem Kaplan ve 9 yaşındaki Funda Kaplan gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Düzce’de 6 gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine neden olmuştu. Sel sularına kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sanem Kaplan’ın cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonrasında sel felaketinden 5 gün sonra Uğurlu Köyü mevkiinde bulundu. Felaketin 6’ncı gününde ise 39 yaşındaki anne Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’ın cansız bedenleri aynı mevkide bulundu. Daha sonrasında Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan anne ve kızlarının cenazeleri bugün Aziziye Merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Aziziye Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve 2 kızının cenazeleri için Aziziye Mahalle mezarlığında yan yana kazılan 3 mezar yürekleri sızlattı. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan anne ve kızları yan yana defnedildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Düzce Valisi Zülkif Dağlı sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, sel felaketinde kaybolan diğer 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.
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