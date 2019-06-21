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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Selde çocuğu kaybolan gözü yaşlı baba:“Keşke bulunsa, yavrumu bekliyorum”

Selde çocuğu kaybolan gözü yaşlı baba:“Keşke bulunsa, yavrumu bekliyorum”

sel bölgesi

Jandarma Küçük Çocuk Sel Felaketi Ormanlı Dere Yatağı 

-baba ile röp.
-arama çalışmaları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan küçük çocuk için arama çalışmaları yeniden başladı.
Bartın’ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün için arama çalışmaları yeniden başladı.
Dün havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, bu sabah saatlerinden itibaren yeniden alana indi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü dalgıçları iAFAD Bartın İl Müdürlüğü arana kurtarma ekipleri, jandarma personeli ve vatandaşlar, dere yatağı ve ormanlık alanda karış karıl kaybolan çocuğu arıyor. Çocuğun babası Ali Akgün de ekiplerden gelecek umutlu haberin peşinde. Gözyaşları arasında konuşmakta zorlanan acılı baba, “Keşke bulunsa, yavrumu bekliyorum” dedi.

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