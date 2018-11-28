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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Selde cansız bedeni bulunan yaşlı adamın köpeği çiftlik evinden bir an olsun ayrılmadı

Selde cansız bedeni bulunan yaşlı adamın köpeği çiftlik evinden bir an olsun ayrılmadı

köpekten görüntüler

( EDİRNE )- Selde kaybolmuştu, cesedi bulundu- Jandarma balık adamlar, Edirne’de yaşanan selde hayatını kaybeden yaşlı adamı çiftlik evinde buldu EDİRNE

Köpek Sel Felaketi Felaket Yaşlı Adam 


- Edirne’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı adamın köpeği, çiftlik evinden bir an olsun ayrılmadı. Edirne'nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde meydana gelen selde kaybolan 80 yaşındaki Veysel Evren’in cansız bedeni, İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çiftlik evinde bulundu. Öte yandan, 80 yaşındaki Veysel Evren’in, çiftlik evinde baktığı köpeğin evin etrafında havlaması da dikkat çekti. Sabahtan beri evin etrafında dolaştığı öğrenilen köpek sahibinin cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı.
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