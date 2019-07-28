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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Selçuklular sedef, metal, ahşap ve oygu naht sanatı ile tanıştı

Selçuklular sedef, metal, ahşap ve oygu naht sanatı ile tanıştı

her iki sanatçı ile röportaj

Özel Tasarım Öğretmen 

-sergiden genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- Efes Müzesi Hikmet Gürçay Sanat Galerisi bu kez "Geleceğin İzinde" adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en değerli sedef ve naht ustaları, Selçukluları sedef, metal, ahşap ve oygu naht ile buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde açılan ve yoğun ilgi gören sergi 4 Ağustos'a kadar açık kalacak. Marmara Üniversitesi A.E.E. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu, Grafik Atölyesi Mezunu olan ve aynı zamanda MEB'de Görsel Sanatlar öğretmenliğini yapan ünlü naht ustası Mesut Dikel, birbirinden güzel 60 eserin sergilendiği "Geleceğin İzinde" adlı sergiyi Selçuklularla buluşturmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade etti.
Sergiye olan ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Dikel, aralarında Efes Celsus Kütüphanesi, Meryemana ve Artemis'in de bulunduğu sergide yer alan eserlerini anlattı. Adana ve İstanbul'da hüsn-i hat, sedef-metal, naht oygu sanatı eğitim çalışmaları verdiğini, bu sanatın sürdürülebilmesi adına eğitim vermeye devam edeceğini de belirten Mesut Dikel, sergide yer alan tüm eserlerin yazıları ve desenlerinin kendilerine ait olduğunu kaydetti.
Tamamen elde kıl testere yardımıyla ortaya çıkan eserlerden biri olan Esma'ül Hüsna eserinin tamamen mercan inci sedefi kullanıldığını hatırlatan Dikel, sedef naht oygu olan ve iki yılda tamamlanan bu eseri ilk kez Efes Müzesi'nde sergilediklerini kaydetti.
Uzun yıllar sedef kakma eğitimi alan ve daha sonra naht oygu konusunda Mesut Dikel'den ders aldığını belirten sedef kakma ustası Osman Tavtay, içerisinde Fatiha suresinin yer aldığı bronz, bakır, gümüş, Sedef ve Kehribar malzemelerinin kullanıldığı zemin ahşaptan yapılan özel tasarımı anlattı. Sergi, 4 Ağustos'a kadar açık kalacak.
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