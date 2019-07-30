Selçuk: 'Eğitime katkı sağlayacak her türlü bilimsel veriyi MEB'in içine taşımaya gayret ediyoruz' - ANKARA
Selçuk: "Eğitime katkı sağlayacak her türlü bilimsel veriyi MEB'in içine taşımaya gayret ediyoruz" - ANKARA - MEB Coğrafi Bilgi Sistemi tanıtım filminden detay - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
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