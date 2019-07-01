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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şelaleye düşen genç aranıyor - KAYSERİ

Şelaleye düşen genç aranıyor - KAYSERİ

- Şelalenin bulunduğu alandan görüntüler - Arama çalışmalarından görüntüler - Kaybolan gencin yakınlarının bekleyişiŞelaleye düşen genç aranıyor - Kayseri 'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için çıktığı kayalıklardan şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları devam ediyorKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları sürüyor.İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde dün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.Arama çalışmalarına Konya'dan gelen dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve AFAD ekipleri katılıyor.Timurbuğa'yı bulmak için suyun yönünün değiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.Dün ailesiyle birlikte piknik yapmak için Homurlu Şelalesi yakınına gelen Timurbuğa, özçekim yapmak amacıyla kayalıklara çıkmış, dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.

Dalgıç Polis Polis Kayalı Şelale Çekim 

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