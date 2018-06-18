Şelalede başını çarpan gence itfaiyeden kurtarma operasyonu

-Ambulansa konulması

-Ayşe Topçu ile röp

-Şelaleden görüntüler



( KOCAELİ ) -- Yaralı genci, şelaleyi görmek için gelen kadın buldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde şelaleyi görmeye giden kadın, yaralı bir çocuk ile karşılaştı. Şelaleden atlarken yaralandığı tahmin edilen çocuk, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla ambulansa taşındı. Edinilen bilgiye göre, olay bugün 13.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Köyünde meydana geldi. İstanbul’dan gezi için Kocaeli’ye gelen Ayşe Topçu, ormanın içinde bulunan şelalenin yanına gittiğinde yaralı halde yatan Sinan Ş. ile karşılaştı. Topçu’nun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparken, bölgenin engebeli olması sebebiyle ambulansa taşıyamadı. Kurtarma operasyonu için bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yaralı genç, bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Gezi için şelaleye geldiklerini ifade eden Ayşe Topçu, “Bir çocuğun yattığını gördük. Ambulansa falan haber verdik. Şelaleye çakılmış muhtemelen” dedi.

Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (RFK-

