Sel sularına maruz kalan park duvarı böyle yıkıldı

-- Selin parkı basması



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden dolayı park duvarı yıkıldı. Kentte aniden etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve parklar adeta göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Sel suları nedeniyle Taşlıçay ilçesinde bulunan 100 dönümlük piknik parkının duvarı yıkıldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, "Olayla ilgili gerekli önlemler alınarak parkın tahliyesi yapılmıştır, ilk tespitlere göre can kaybımızın olmaması bizi sevindirmiştir, selin yıkmış olduğu ve bu bölgenin en büyük parkında oluşan maddi hasarlı alanları onararak parkımızın tekrar açılmasını sağlayacağız" dedi.

(HA-ÖB)

