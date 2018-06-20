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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sel suları böyle geldi

Sel suları böyle geldi

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde sel sularının dere yatağına gelmesi

Sekte Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Yağan Dere Yatağı 

-(25 saniyede sel sularının gelmesi ile 1 dk 24 sn ise bir çekyatın gelişi )
-Dereden akan sel suları
-Bir kadınla röp
-Sel sularının denize döküldüğü noktadan görüntü
-sel sularıyla gelen top ve bir yastık -

( MERSİN )- Sel suları Alata deresinden Akdeniz'e ulaştı- Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Akdeniz sel sularıyla kızıla boyandı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçe merkezinden 50 kilometre yüksekteki Toroslara yağan sağanak yağmurun oluşturduğu sel suları sahile kadar ulaştı. Akdeniz adeta kızıl renge boyandı. Edinilen bilgiye göre; Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki yaylalarda şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağmur suları sel sularına dönüşerek ilçe merkezinden geçen Alata Deresine ulaştı. Sel sularının geldiği ihbarıyla Erdemli Belediyesi ekipleri ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki 3 köprü ile 2 yaya köprüsünde önlem aldı. Belediyeye bağlı ekiplerde teyakkuza geçirildi. Sel sularının geldiği esnada dere yatağında bulanan 3 kişi belediye ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularının Akdeniz'e ulaşmasıyla deniz adeta kızıl bir renge boyandı. Ekipler ise tedbir amacıyla teyakkuzda tutuluyor. Kışın bile bu kadar yağmur yağmadığını ifade eden bazı vatandaşlar yaz günü sel oluşmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.
(OKİ-
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