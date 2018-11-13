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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sel nedeniyle otoparkı su bastı, araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle otoparkı su bastı, araçlar mahsur kaldı

Otoparktan görüntü

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış İş Makinası Kız Öğrenciler 

-Suyun içinde kalan araçlardan görüntü
-Mahalleden görüntü
-Tahtanın üzerinden yürüyen insanlar

( RİZE -ÖZEL)-Rize’de şiddetli yağış nedeniyle binanın otoparkı su doldu, araçlar mahsur kaldı RİZE

- Rize’de sabah saatlerinde başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle bir binanın otoparkı su ile doldu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Rize Merkez’i etkisi altına aldı. Sağanak nedeniyle bazı köylerde evleri su basarken Merkez’de ise bir apartmanın otoparkı su doldu. Su dolan otoparkta 3 araç rehin kaldı. Elektrik aksamları zarar gören araçlar farlarını ve dörtlülerini kendi kendine yakıp söndürürken bir aracın ise camları kendiliğinden açılınca içerisi su ile doldu. Cam seviyesinin üzerine çıkan su seviyesi Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşürüldü. Yollardan akan sular ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun su akışının olduğu yollara üzerinden yayaların geçebilmesi için tahta parçaları ve kasalar atıldı. KYK’ya bağlı Tenzile Erdoğan yurdunun önünde de kız öğrenciler yurtlarına gidebilmek için altından hızlı bir şekilde su akan tahtanın üzerinden yürümek zorunda kaldı. Merkez’e bağlı Portakallık Mahallesi’nde Çaykur’a ait bir yaş çay alım yerinin içerisi de su doldu. Dolan sular nedeniyle alım yerinin içerisinde bulunan, çay aktarma işinde kullanılan paletin bir kısmı suyun içerisinde kaldı. İçerisi su dolan bina otoparkında aracı olan Nur Usta isimli vatandaş, otoparka su dolmasının sebebinin dere içerisinde iş makinelerinin gerçekleştirdiği çalışma olduğunu dile getirerek “Bu binada oturuyorum, bu mahallenin de yerlisiyim. Sabah 08:30’da başlayan şiddetli yağmur ile mahallenin yukarısında bulunan dereyi iş makinasının eşelemesi sonucu, binanın yan tarafında bulunan yolun kenarında ki dere taştı. Oradan gelen yoğun su akıntısı otoparka indi. Benim ve benim dışımda 2 kişinin daha aracı otoparkın içerisinde, suyun altında rehin kaldı. Derelerin içerisindeki su kanallarını küçük borularla yapıldığı için dere taşıyor. Hala daha aracım suyun içerisinde. İçerisi su doldu, elektrik aksamı kendi kendine çalışıyor, araç pert durumda. Diğer araç da öyle, elektronik beyinli araç olduğu için kendi kendine aracın camlarını açtı ve içerisine su girdi” dedi.
Yetkilileri aradıklarında muhatap bulamadıklarını uzun bir süre kendi çabalarıyla otoparkın suyunu boşaltmaya çalıştıklarını dile getiren Usta “Şu görüntü hiç unutulmasın. Rize’nin koşullarını şartlarını biliyorlar. Nasıl bir ortam olduğunu da biliyorlar. Böyle bir rezillik yok yani” ifadelerini kullandı.
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