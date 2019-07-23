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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sel felaketinde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı için yan yana kazılan 3 mezar yürekleri sızlattı

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı için yan yana kazılan 3 mezar yürekleri sızlattı

boş mezarlardan görüntü

( DÜZCE ) DÜZCE

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- Düzce’de sel felaketinde hayatını kaybeden anne ve 2 kız çocuğuna kazılan mezar yürekleri sızlattı. Düzce’de 6 gün önce etkisini gösteren şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen sel felaketinde sel sularına teslim olan 39 yaşındaki anne Nilgün, 7 yaşındaki Sanem ve 9 yaşındaki Funda Kaplan hayatını kaybetti. 7 yaşındaki Sanem’in cansız bedeni felaketin 5’inci gününde bulunurken anne Nilgün ve kızı Funda’nın cansız bedenleri sel felaketinin 6’ncı gününde bulundu. Anne ve 2 kızının cenazeleri için Aziziye Mahalle mezarlığında yan yana kazılan 3 mezar yürekleri sızlattı.
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