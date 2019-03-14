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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehri ayağa kaldıran cezaevi firarisi çatıda yakalandı, kızı babasını çatıdan indirmek için dakikalarca ağlayarak yalvardı

Şehri ayağa kaldıran cezaevi firarisi çatıda yakalandı, kızı babasını çatıdan indirmek için dakikalarca ağlayarak yalvardı

şahsın çatıdaki görüntüsü

Polis Küçük Kız Akalan Açık Cezaevi Polis Ekipleri 

-ekiplerden görüntü
-şahsın çatıdaki hareketlerinden görüntü
-kızının ağlaması
-polislerin ikna etme çabaları
-şahsın evden çıkarılması
-ekip arabaları
-kızının babasının gidişini ağlayarak izlemesi
-izleyenlerden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’de eşini ve çocuklarını evine görmeye gelen cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerinin gelmesi üzerine kaçmak için çatıya çıktı. Buradan başka bir çatıya geçip kaçmaya çalışan ve kaçamayacağını anlayınca da atlamak istediğini söyleyen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. Şahsın küçük kızının babasının inmesi için ağlayarak yalvarması ise yürek burktu. Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1758 sokakta saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.K., eşi F.K. ile çocukları B.K., A.K. ve N.K.’yı görmek için ikametine geldi. B.K.’yı bölgede araştıran ve evde olduğunu tespit eden polis ekipleri B.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisi fark eden B.K., kapıdan kaçmaya çalıştı ancak kaçamayacağını anlayınca evinin çatısından kaçmayı denedi. Kaçamayacağını anlayınca ‘atlarım’ dedi Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler B.K.’yı yakalamak için çatıya çaktı. B.K., bu sırada yan taraftaki evin çatısına geçiş yaparak kaçmaya çalıştı. Polislerin her yeri sardığını gören ve kaçamayacağını anlayan B.K., iddiaya göre teslim olmak istemediğini, aksi takdirde çatıdan atlayacağını söyledi.

Polis ikna edip indirdi kızı yalvardı Çatıya çıkan polis ekipleri, B.K.’yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Babasının çatıda olduğunu fark eden A.K., çatıya çıkarak babasının atlamaması için uzun süre ağlayarak yalvardı. B.K., polis ekiplerinin ve kızı A.K.’nın çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polis ekipleri B.K.’yı gözaltına alıp ailesiyle görüşmesi için birkaç dakika müsaade etti. B.K., sonrasında ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.
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