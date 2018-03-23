"Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır" - TEKİRDAĞ - Şehit ailesi ziyaretinden detay - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması - Şehit babası Cemal Dadaş'ın konuşması - Özel ÇOSB Kreş ve Bakım Evi'nin açılışı ve içerisinin gezilmesi"Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Sizlere sahip çıkmak hepimizin görevi. Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız. Bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak 7/24 sizlere hizmet için varız. Şehit ailelerimizin bu güçlü duruşu biz güç veriyor" - Şehit babası Dadaş: - "Benim 3 tane çocuğum var. Devletimiz istesin bugün askere gönderirim. İstesinler ben bile giderim askere. Vatan için niye gitmeyeyim. Her şeyden önce vatan. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz"TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailelerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız. Bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak 7/24 sizlere hizmet için varız. Şehit ailelerimizin bu güçlü duruşu biz güç veriyor." dedi. Bakan Kaya, Tunceli'de 2012'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Er Kadir Dadaş'ın ailesini ziyaret etti.Kaya, ziyarette, Türk milletinin çok güçlü bir millet olduğunu ve şehitlerin emanetlerine millet olarak sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Şehidin annesi Fikriye Dadaş ve baba Cemal Dadaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Kaya, şöyle konuştu:"Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Sizlere sahip çıkmak hepimizin görevi. Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız. Sizin her türlü ihtiyacınızda, sıkıntınızda bizler yanınızdayız. Vekillerimiz, il başkanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın sizlere çok selamı var. Rabbim sizlere sabır versin. İnşallah Rabbim sizleri cennetinde kavuştursun. Bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak 7/24 sizlere hizmet için varız. Şehit ailelerimizin bu güçlü duruşu biz güç veriyor. Bizler sizlere hizmetkar olmak için çalışıyoruz." - "Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz"Baba Cemal Dadaş da şehit babası olmaktan dolayı gurur duyduğunu, diğer üç çocuğunu da seve seve askere göndermeye hazır olduğunu dile getirdi.Dadaş, her zaman devlet ve Mehmetçik için dua ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bizim çok şükür sıkıntımız yok. Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. Bizim tek sıkıntımız bu ev. Eskiden bir ev yaptık ruhsatsız. Zamanında bunu yaptırdılar. Şimdi de bu eve ne ruhsat alabiliyoruz ne de burasını yıkabiliyoruz. Bu sıkıntılarla uğraşırken çocuğumu unuttum ben. Benim üç çocuğum var. Benim 12 tane torunum, hasta annem var. Benim tek isteğim bu evimin ruhsatı olsun. Başka hiçbir şey istediğim yok. Çok şükür askerimiz de sağlam, devletimiz de sağlam. Benim 3 tane çocuğum var. Devletimiz istesin bugün askere gönderirim. İstesinler ben bile giderim askere. Vatan için niye gitmeyeyim. Her şeyden önce vatan. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Çok şükür burada hür yaşıyoruz. Ben oğlumla gurur duyuyorum, benim oğlum vatan için şehit oldu."Bakan Kaya, ziyaretin ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özel ÇOSB Kreş ve Bakım Evi'nin açılışını yaptı.Kreşi gezen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kaya daha sonra Tekirdağ 'dan ayrıldı.