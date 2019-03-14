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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü - ESKİŞEHİR

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü - ESKİŞEHİR

- Programdan detayl - Emanetlerin teslimin alınması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan yola çıkarılan toprak, su ve Türk bayrağı, Bilecikli sporcular tarafından Eskişehir 'e ulaştırıldıESKİŞEHİR (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Eskişehir li milli sporculara teslim edildi.Emanetleri taşıyan Bilecikli sporcuların gelişi nedeniyle Eskişehir - Bursa kara yolu Çukurhisar mevkisinde tören düzenlendi.
Törene, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mithat Mutu ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.
Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sporcular tarafından Ankaralı atletlere teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.Emanetler, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Saygı Duruşu Akkale Milli Sporcu Milli Sporcular 

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